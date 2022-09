Elezioni: Salvini, ‘autonomia al primo Cdm, è nel programma di governo’**

Milano, 12 set. (Adnkronos) – “Qualcuno dice che l’autonomia può aspettare: l’autonomia allo Stato costa zero, anzi fa risparmiare e aiuta i cittadini, al Nord come al Sud, a Milano come a Bari. Non si porta via niente a nessuno, anzi si rende l’Italia un Paese più moderno, efficiente, quindi non è una battaglia della lega, deve essere una questione di civiltà che il primo Consiglio dei ministri approva, perchè la Costituzione lo prevede. Quindi vogliamo semplicemente applicare quello che la Costituzione prevede e c’è già nel programma di governo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo un incontro alla sede Cisl di Milano.