Elezioni: Renzi, ‘nostri avversari vivono di ipocrisia, noi sui contenuti’

Roma, 12 set (Adnkronos) – “Questa campagna elettorale vede i nostri avversari vivere di ipocrisia”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Meloni e Salvini hanno fatto fuori Draghi e chiedono oggi a Draghi di risolvere lui i problemi, perché loro sanno di non essere capaci”, prosegue il leader di Iv aggiungendo tra l’altro: “Ieri Conte è riuscito a dire di essere orgoglioso per le vittorie ucraine, dopo aver proposto da tempo di non armare Kiev. Mai vista tanta ipocrisia tutta insieme. Della campagna elettorale di Letta e Di Maio meglio non parlare proprio. Noi rilanciamo sui contenuti”.

