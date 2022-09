Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Secondo me tantissimi non andranno a votare. Un po’ perchè sono delusi, prima dei 5 Stelle, poi da Salvinii ma è molto pericoloso non votare, sono elezioni molti importanti. Si decide su l’Italia sta in Europa e se è un Paese in cui si fanno le cose o solo rumore”. Così Carlo Calenda a Tagadà su La7.