Elisabetta, l’ultimo viaggio della Regina: prima tappa Edimburgo

Londra, 11 set. (Adnkronos) – Il carro funebre che trasporta il feretro di Elisabetta II, la regina scomparsa giovedì scorso, ha lasciato il Castello di Balmoral, in Scozia, diretto verso il Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo.

Il corteo reale – composto da 45 veicoli – impiegherà sei ore a percorrere i 180 chilometri del tragitto, lungo il quale si sono radunate migliaia di persone per l’ultimo omaggio alla regina. Prima che il feretro, avvolto dallo stendardo reale e sul quale è stata deposta una corona di fiori, lasciasse il Castello di Balmoral, il personale della residenza scozzese ha potuto rendere l’ultimo omaggio a Elisabetta. Gran parte del personale al suo servizio ha trascorso buona parte della sua vita lavorando per la regina.