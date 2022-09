Atalanta-Cremonese 1-1, frenata nerazzurra nel derby

Bergamo, 11 set. (Adnkronos) – Atalanta e Cremonese pareggiano 1-1 nel derby valido per la sesta giornata della Serie A 2022-2023. I nerazzurri passano in vantaggio con Demiral al 74′. La Cremonese pareggia al 78′ con Valeri. I bergamaschi salgono a 14 punti e condividono ora il primo posto in classifica con Napoli e Milan. La Cremonese è a quota 2.

La partita

La Cremonese parte bene e al 15′ ha una doppia occasione: Okoli perde un pallone pericoloso al limite dell’area con Dessers che fa sua la sfera, punta Demiral nell’uno contro uno e calcia ma viene rimpallato. Sulla respinta arriva Escalante ma Musso compie una grande parata e manda in calcio d’angolo. L’Atalanta ci prova al 23′ ma è super Radu su Koopmeiners. I grigiorossi continuano ad attaccare e al 30′ Sernicola ci prova con il destro, con la palla che esce di poco. Sul inire di primo tempo ancora nerazzurri pericolosi: al 41′ Toloi serve in verticale Lookman, che riceve, si gira e fa partire la conclusione dal limite dell’area che sfiora il palo.

Gasperini ridisegna la squadra nella ripresa e al 65′ passa in vantaggio con una perfetta punizione di Koopmeiners, ma la rete viene annullata con l’intervento del Var per un tocco di mano da parte di Okoli poco prima che la palla entrasse in porta. Al 74′ l’Atalanta trova di nuovo la via del gol e questa volta è buono. Lo schema è quasi lo stesso: punizione Koopmeiners e colpo di testa di Demiral che batte Radu. La reazione della Cremonese è immediata e al 78′ arriva il pari: Ascacibar conclude forte dal limite, Musso respinge male e Valeri è pronto a ribadire in rete di sinistro per l’1-1. La squadra di Gasperini non ci sta e prova fino alla fine a tornare in vantaggio, al 90′ il solito Koopmeiners crossa rasoterra un pallone teso al centro dell’area, dove si inserisce benissimo Okoli che colpisce di prima con il destro ma Radu blocca e salva i suoi.