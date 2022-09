Morte Elisabetta, Putin a Carlo III: “Ti auguro buona salute”

Mosca, 10 set. (Adnkronos) – Il presidente russo, Vladimir Putin, si è congratulato con il re Carlo III per la sua ascesa al trono. In un telegramma pubblicato sul sito del Cremlino, riporta l’agenzia Tass, Putin ha augurato “successo” e “buona salute” al nuovo monarca.

“Vostra Maestà, vi prego di accettare le mie sincere congratulazioni per la vostra ascesa al trono. Auguro a Vostra Maestà successo, buona salute e tutto il meglio. Cordiali saluti, Vladimir Putin”, si legge nel telegramma.