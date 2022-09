Elezioni: Miccichè, ‘da Berlusconi battuta ironica non sessista, mai andati a donne insieme…’

Palermo, 10 set. (Adnkronos) – “Quella di Berlusconi era, evidentemente, una battuta che va presa come tale. Ovviamente non siamo mai andati ‘a donne’ insieme…. Ha fatto questa battuta solo per dimostrare quanto siamo vicini, io e lui. Io con Silvio Berlusconi ho diviso la vita, quella pubblica. Solo chi non lo conosce può pensare che sia una frase seria. Era una battuta, lo ribadisco. E non era sessista”. Così Gianfranco Miccichè, il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia e Presidente dell’Ars, commenta con l’Adnkronos la battuta ironica fatta da Silvio Berlusconi, collegato telefonicamente con la convention del centrodestra a Palermo. “Conservo il ricordo indelebile, Gianfranco… (Miccichè ndr), l’ultima volta che siamo andati a donne è stato 30 anni fa, era il 10 agosto”, ha detto Silvio Berlusconi al telefono, ridendo.