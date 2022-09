Roma, 9 set. (Adnkronos) – “C’è bisogno di aiutare famiglie e imprese contro il caro bollette. La nostra proposta è credito d’imposta raddoppiato dal 25 al 50% per le imprese energivore e dal 15 al 30% per le altre. Bolletta luce sociale per le famiglie più in difficoltà e tetto al prezzo del gas”. Così Enrico Letta al Tg5.