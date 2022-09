Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Trenta anni è la media con cui i ragazzi lasciano casa in Italia, 24 in Germania. Con le nostre politiche a fine legislatura anche in Italia porteremo l’età media in cui i giovani lasciano casa a 24 anni”. Così Enrico Letta a Brescia. “O noi rimettiamo i giovani al centro del motore del nostro Paese o non c’è futuro e se sono contento di una cosa è che il Pd è il primo partito tra i giovani tra i 18 e 1 25 anni”.