“La condizione del cantiere di Piazza Piano di Corte suscita preoccupazione ed indignazione! Allo stato, infatti, risulta non essere transitabile l’intera Piazza, provenendo da Piazza Arechi II. Compare, di tanto in tanto, una transenna, all’altezza di Piazza Verdi, che impedisce il passaggio delle autovetture. La circostanza, però, gravissima è che, giunti in Piazza Piano di Corte, il transito, ancora una volta, è reso impossibile dalla presenza delle fioriere poste da un esercente, a monte e di due “dissuasori” a valle”. E’ la denuncia del Comitato di quartiere ‘Centro storico’, guidato dal presidente Luigi Marino.

