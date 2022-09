Ergastolo ostativo: Conte, ‘ennesimo schiaffo, boss mafia via da carceri problema solo M5S?’

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Boss mafiosi e condannati per reati gravi che escono tranquillamente dal carcere per i benefici penitenziari? E’ un problema solo per il Movimento 5 Stelle, per altri partiti non è una urgenza. Lo diciamo da mesi e ieri e’ arrivato l’ennesimo schiaffo. Questo Parlamento perde l’ennesima occasione per portare in Senato la legge sull’ergastolo ostativo e farle tagliare il traguardo. Evidentemente per le altre forze politiche la lotta per la giustizia e contro la criminalità si può anche accantonare”. Lo scrive su Facebook il presidente del M5S, Giuseppe Conte.