Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Uno dice sì allo scostamento di bilancio, l’altro non ne vuol sentir parlare. Salvini e Meloni? No, Calenda e Renzi. Ecco perché passano il tempo a tirar sassi al Pd: se parlano d’altro rischiano di scoprire che non hanno le stesse idee su questioni importanti #Scegli”. Così Debora Serracchiani su twitter.