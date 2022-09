Roma, 8 set (Adnkronos) – “Rispetto a quelli che dicono ‘chiunque vinca si rifaranno le cose come in questa legislatura, conta poco il risultato elettorale’ io non la penso così. La politica vuol dire che i cittadini decidono e i cittadini il 25 prenderanno una decisione in una direzione o nell’altra e sarà quella che per 5 anni accompagnerà il Paese. Per questo penso debba essere ben ponderata”. Lo ha detto Enrico Letta a Confcommercio.