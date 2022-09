Drammatico incidente in autostrada, perde la vita 68enne di Montesarchio

Potrebbe esservi un colpo di sonno alla base dell’incidente che è costato la vita al 68enne caudino Alfonso Di Costanzo. Nella mattinata di ieri, in particolare, l’uomo – nativo di Cervinara ma residente a Montesarchio – stava percorrendo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria quando, una volta giunto in corrispondenza del bivio per Campagna, il furgone sul quale stava viaggiando ha dapprima impattato il guardrail per poi cappottarsi.

