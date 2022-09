Australia: emissioni nette zero entro il 2050

(Adnkronos) – Il Parlamento australiano ha approvato una legge proposta dal governo che sancisce l’impegno a ridurre le emissioni inquinanti, passata con il sostegno del partito dei Verdi e degli indipendenti. La legge ha segnato un primo passo verso l’azione per il clima da quando il Partito Laburista ha vinto le elezioni nel maggio scorso, sconfiggendo un governo conservatore che era stato criticato come in ritardo nella lotta globale contro il cambiamento climatico. L’Australia ha sofferto tremendamente per gli incendi negli ultimi anni, a causa del riscaldamento che rende sempre più secchi i suoi ecosistemi.