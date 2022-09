Quirinale: domani e venerdì Mattarella in visita in Albania e Macedonia del Nord

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Domani e venerdì il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita ufficiale in Albania e Macedonia del Nord. Primo appuntamento nella mattinata di giovedì a Tirana, con l’incontro con il Presidente albanese Bajram Begaj al palazzo delle Brigate. Al termine dell’incontro i due Capi di Stato rilasceranno dichiarazioni alla stampa.

Successivamente, Mattarella deporrà una corona sulla Statua di Madre Albania presso il Cimitero nazionale dei Martiri d’Albania. La visita proseguirà con il colloquio con il presidente del Consiglio, Edi Rama. Nel pomeriggio, Mattarella visiterà la Scuola italiana di Tirana accompagnato dal presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi, e dalla co-fondatrice della Scuola, Concetta Marotta. Al termine, il Capo dello Stato sarà ricevuto al palazzo del Parlamento dal presidente Lindita Nikolla. La visita si concluderà con l’incontro con una rappresentanza della collettività italiana.

Nella mattinata di venerdì Mattarella sarà invece a Skopje. Anche in questo caso primo appuntamento l’incontro, a Villa Vodno, con il Presidente della Repubblica di Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski. Al termine è prevista una conferenza stampa dei due Presidenti. Il Capo dello Stato italiano si recherà, quindi, all’Assemblea dove sarà ricevuto dal presidente Talat Xhaferi e terrà un intervento di fronte all’Assemblea riunita in sessione solenne. A seguire deporrà, insieme al Presidente della Repubblica di Macedonia del Nord, una corona di fiori presso il Monumento a Goce Delchev alla Chiesa del Salvatore.

Nel pomeriggio Mattarella incontrerà una rappresentanza della collettività italiana. Ultimo impegno ufficiale a Skopje il colloquio con il presidente del Governo della Macedonia del Nord, Dimitar Kovacevski.