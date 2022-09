Mostra Venezia: hair stylist Salvini e Verdini, ‘per lui look semplice, lei fresca e appariscente’**

Venezia, 7 set. (Adnkronos) – “Il look di Matteo Salvini al Lido? Sarà semplice, lui non è uno molto fissato con la cura dell’aspetto fisico. Per lei invece, che ha uno stile più sbarazzino, creerò un look più fresco e appariscente”. A rivelarlo all’Adnkronos è lo stilista delle dive del cinema Roberto D’Antonio che, al Lido di Venezia, curerà oggi il look di Matteo Salvini, di cui è amico, e della compagna Francesca Verdini per il red carpet.

“Se Salvini e Verdini sono emozionati per il passaggio sul tappeto rosso? Non direi proprio -dice D’Antonio- sono abituati ad essere sotto i riflettori e a recitare perfettamente il loro ruolo. Gli attori spesso sono più timidi, loro invece sono perfettamente a loro agio”. Salvini è atteso al Lido in giornata per accompagnare la fidanzata, produttrice del documentario ‘Franco Zeffirelli, Conformista Ribelle’, diretto da Anselma Dall’Olio e presentato nella sezione Venezia Classici.