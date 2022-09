Milano, 7 set. (Adnkronos) – L’incendio che si è sviluppato a San Giuliano milanese è partito dalla ditta Tomolpack e si è andato estendendo alle ditte vicine come la Nitrolchimica. Sono presenti 14 squadre dei Vigili del Fuoco. La ditta è in via Monferrato. Per il momento non ci sono persone coinvolte.