Elezioni: Renzi, ‘anche su Rosatellum Letta con Meloni contro di me, incredibile’**

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Enrico Letta mi attacca anche oggi. E dice: ha ragione la Meloni, è colpa di Renzi. Ormai è un ritornello. Pur di attaccare me, Letta si schiera anche stavolta con la Meloni”. Così Matteo Renzi su Fb.

“Nel merito, una volta di più, Letta sbaglia. La legge elettorale che volevo io era quella col ballottaggio collegata alla riforma costituzionale che superava il bicameralismo. La sconfitta referendaria, purtroppo, ci ha impedito di cambiare modello istituzionale. La legge in vigore è stata votata da molte forze politiche (Pd, Forza Italia, Lega su tutti) e la fiducia su quella legge l’ha messa il governo Gentiloni e il ministro Finocchiaro”.

“Ma ciò che mi colpisce non è la cosa in sè: a tutti capita di sbagliare, specie a Letta in questo periodo. La cosa che mi fa impressione è che Letta sta facendo ormai da giorni la campagna a tempo pieno per la Meloni: propone di aumentare le tasse, imbarca gli anti draghi, difende il reddito di cittadinanza e cancella le misure per la crescita approvate dai governi del Pd. Col solito ritornello: ‘Renzi ha torto, la Meloni ha ragione’. Incredibile: il rancore personale sta portando il Pd a fare campagna elettorale per la destra sovranista”.