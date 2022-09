Elezioni: Conte ‘punge’ Salvini, ‘a Milano per verificare spazi per centrale nucleare’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Nella sua seconda giornata a Milano, il leader del M5S Giuseppe Conte ‘punge’ Matteo Salvini sul nucleare, soluzione caldeggiata dal centrodestra. Dietro di sé, nello scatto postato su Facebook, l’ex premier ha una lavagna con su scritto: ‘Matteo sto andando a Baggio per verificare se c’è spazio per la centrale nucleare’.

“Ai ragazzi di ScuolaZoo – scrive dunque nel post che accompagna la foto – ho lasciato un messaggio per Salvini, che sarà presto loro ospite. A breve sarò a Baggio, periferia di Milano, dove la Lega vuole una centrale nucleare. Parleremo dei pericoli, delle scorie, dei costi e dei tempi, dei referendum dimenticati. #dallapartegiusta”.