Calcio: Chelsea, esonerato l’allenatore Thomas Tuchel (2)

(Adnkronos) – “A nome di tutto il Chelsea FC, il Club desidera mettere per iscritto la sua gratitudine nei confronti di Thomas e del suo staff per tutti i loro sforzi durante il loro tempo con il Club -si legge nella nota dei Blues-. Thomas avrà giustamente un posto nella storia del Chelsea dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa e il Mondiale per club durante la sua permanenza qui”.

I Blues hanno comunicato che nelle prossime ore si conoscerà il nome del nuovo allenatore: “Poiché il nuovo gruppo di proprietà ha raggiunto i 100 giorni dall’acquisizione e mentre continua il suo duro lavoro per portare avanti il ​​Club, i nuovi proprietari ritengono che sia il momento giusto per effettuare questa transizione. Lo staff tecnico del Chelsea si occuperà della squadra per l’allenamento e la preparazione delle nostre prossime partite mentre il Club si muoverà rapidamente per nominare un nuovo allenatore. Non ci saranno ulteriori commenti fino alla nomina di un nuovo capo allenatore”.