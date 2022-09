Roma, 6 set. – (Adnkronos) – “Ciro Immobile aveva da mesi risolto tempestivamente le pendenze tributarie, risalenti a dieci anni fa, riportate oggi da un quotidiano. La Società, che mai ha messo in discussione le qualità umane, prima ancora che sportive, di Ciro Immobile, rinnova il suo affetto e la sua stima per il Capitano”. Così la Lazio in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale dopo la decisione della Cassazione di condannare per evasione dell’Irpef il capitano biancoceleste.