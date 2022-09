Roma, 6 set (Adnkronos) – “Il governo italiano è in carica, almeno 30 miliardi deve metterli subito, non fra due mesi, per limitare gli aumenti delle bollette. Con uno scostamento? Certo, preferisco mettere 30 miliardi a debito oggi che non 100 tra due mesi per pagare un milione di cassaintegrati, è l’allarme della Cisl. Mi stupisce la solitudine della Lega nel chiederlo”. Lo ha detto Matteo Salvini a radio Capital.