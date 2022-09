Roma, 6 sey. (Adnkronos) – “Questa legge elettorale è uno scandalo, va modificata ed è uno dei primi obiettivi che perseguiremo. È un problema serio per la democrazia se hai una legge elettorale che non ti consente effettiva e reale rappresentatività. Noi siamo per una legge proporzionale con un adeguato sbarramento al 5% e per la sfiducia costruttiva alla tedesca”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte ospite di Corrieretv.