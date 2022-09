Candidata mette foto con Falcone e Borsellino, autore immagine: “Diffido tutti”

Palermo, 6 set. (Adnkronos) – La deputata Piera Aiello, ex M5S e oggi del Gruppo Misto, pubblica un volantino elettorale con la fotografia iconica di Falcone e Borsellino ma l’autore di quella immagine, il fotografo Tony Gentile, diffida “chiunque a usare quella fotografia”. “Non mi interessa chi siano i candidati di turno ma Falcone e Borsellino non devono essere tirati per la giacchetta da nessuno – dice Gentile – Un fondo viola sarebbe stato sufficiente per un volantino elettorale. Io ho già diffidato tutti i partiti dell’arco costituzionale dall’uso di questa foto per fini di propaganda politica e continuerò a farlo per difendere prima di tutto i due uomini in questione e poi la mia opera”. Piera Aiello è candidata con Unione popolare di De Magistris.