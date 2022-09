Da una delibera approvata dalla Giunta comunale di Calvi vengono fuori i nomi dei protagonisti dei concerti programmati nell’ambito di ‘Oltre i sentieri – Raggio di luna sul ponte Appiano. La rassegna finanziata con i fondi della Regione stanziati per la cultura è in corso a Calvi ma come sempre assicura diversi eventi anche ai Comuni partner del progetto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia