“Oramai sono talmente alti e continui gli aumenti del gas metano e dell’energia elettrica che registriamo, che nonostante gli incrementi che siamo stati costretti a fare sui prezzi di vendita dei mangimi questi non compensano le perdite. Non c’è industria della filiera agro-alimentare che oggi non produce in perdita”. E’ l’allarme rilanciato dall’imprenditore sannita Michele Liverini, vicepresidente dell’associazione di categoria Assalzoo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia