Russia: sale a 8 numero turisti morti sul vulcano Kamchatka

Mosca, 5 set. (Adnkronos) – Otto turisti sono morti durante la scalata del vulcano Klyuchevskoy in Kamchatka, in Russia. Lo ha detto il ​​vicepresidente del governo del territorio della Kamchatka Roman Vasilevsky, come riporta l’agenzia russa Interfax.

In precedenza era stato riferito di sei morti, ma il vicepresidente regionale ha dichiarato stamattina che la guida, che si trovava sul vulcano, ha denunciato la morte di altre due persone parlando attraverso il telefono satellitare.