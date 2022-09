Gb: partito conservatore annuncerà oggi nuovo inquilino di Downing Street

Londra, 5 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) – Il Partito conservatore del Regno Unito annuncerà oggi alle 12,30 (alle 13,30 in Italia) il risultato del voto ‘tory’, che deciderà quale dei due candidati, il ministro degli Esteri Liz Truss o il l’ex ministro delle Finanze Rishi Sunak, sarà il nuovo inquilino di Downing Street. Dopo l’annuncio dei risultati da parte del presidente del gruppo parlamentare conservatore, Graham Brady, il candidato conservatore farà un discorso, ma non accetterà domande, secondo la rete britannica BBC.

Domani il vincitore sarà formalmente designato dalla regina Elisabetta II, ch ha convocato l’incontro con i nuovo premier nella sua residenza di Balmoral, in Scozia, invece che a Buckingham Palace, rompendo così la tradizione per motivi di salute.

Il ministro degli Esteri Liz Truss è indicato come il favorito nella battaglia finale contro l’ex ministro delle finanze Rishi Sunak. Truss ha proposto, in caso di vittoria, un pacchetto di 30.000 sterline di tagli alle tasse entro la fine del mese, sostenendo che il carico fiscale del Regno Unito è alla base della lenta crescita del paese.