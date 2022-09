Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Le persone sono disperate perchè hanno delle bollette che sono il doppio di luglio e quella di luglio 10 volte più alta di quella del luglio dell’anno scorso. La nostra proposta come Impegno Civico che dal 26 settembre ci sia subito dl bollette perchè lo Stato paghi l’80% delle bollette per famiglie e imprese fino a dicembre. Costerà 13 miliardi. La destra non ha una ricetta sul gas e rischia di portarci a sbattere”. Così Luigi Di Maio al Tg4.