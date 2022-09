Calcio: Pioli, ‘derby già archiviato, vogliamo dimostrare che siamo competitivi in Europa’

Salisburgo, 5 set. – (Adnkronos) – “Il successo nel derby lo abbiamo archiviato la mattina dopo, questa è un’altra partita e una diversa competizione. Ora c’è un avversario complicato, nella scorsa annata in casa in Champions League non ha mai perso”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions a Salisburgo. “La missione del Milan è dimostrare che siamo cresciuti, la lezione è servita, ma che siamo competitivi in Europa -aggiunge il tecnico rossonero-. Sappiamo quanto sarebbe importante iniziare bene il girone con una buona prestazione”. Pioli parla poi del nuovo proprietario Gerry Cardinale: “Esordio molto positivo, con grande passione. Il Milan è un club solido”.