Calcio: Gasperini, ‘il primato merito dei ragazzi, speriamo di durare più a lungo possibile’

Monza, 5 set. – (Adnkronos) – “Abbiamo rischiato nei primi minuti, poi siamo venuti fuori. L’Atalanta è prima da sola in classifica, è un merito per questi ragazzi ed è una cosa molto bella per noi e per la gente di Bergamo. Vediamo di farla durare più a lungo possibile”. Queste le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Monza che proietta gli orobici in vetta alla Serie A in solitaria dopo 5 giornate.

“I tifosi si possono godere questo momento grandioso, noi sappiamo del lavoro che dobbiamo fare per prepararci ad affrontare le prossime sfide -aggiunge il tecnico piemontese a Dazn-. Abbiamo anche tante variabili che funzionano, dobbiamo continuare a crescere perché abbiamo tanti margini. Sono conteno dei nuovi arrivati, ha fatto gol Hojlund, Soppy ha fatto un’ottima partita, come Ederson e Lookman poi c’è il gruppo storico”.