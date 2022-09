Roma, 4 set (Adnkronos) – “Letta tutti i giorni ci attacca, un po’ mi spiace. Oggi ha detto che è per il Reddito di cittadinanza e non per il Jobs act. Segnalo che quando il Pd era Partito democratico era per il Jobs act e contro il Reddito di cittadinanza. Da quando c’è Letta il Pd ha cambiato volto, a questo punto può cambiare nome e chiamarsi Movimento 5 stelle”. Lo ha detto Matteo Renzi a Zona bianca.