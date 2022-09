Montagna: trovato senza vita escursionista disperso sui laghi valdostani

Torino, 4 set. – (Adnkronos) – E’ stato a avvistato e recuperato questa mattina con un elicottero del soccorso alpino valdostano il corpo senza vita di un escursionista disperso da ieri sera nella zona dei laghi Palasina, in Valle d’Aosta. L’allarme era scattato nella tarda sersta di ieri per il mancato rientro e sono proseguite nella notte snchr con l’utilizzo di un drone dotato di termocamera. A causare il decesso con ogni probabilita’ la caduta per circa 200 metti dal Corno Bussola, monte che sovrasta i laghi.Alle ricerche hanno partecipato oltre ai tecnici del soccorso alpino, vigili del fuoco e soccorritori della Guardia di Finanza a cui sono affidate le operazioni di riconoscimento della vittima.