“Dopo il Cosenza non eravamo morti ma quasi: adesso ripartiamo da qui, con la consapevolezza di avere una delle squadre più forti del campionato”. Il successo è il secondo consecutivo, il primo lontano dal Vigorito. Sette punti su nove nelle ultime tre gare contro avversari di spessore in un momento complicato: il Benevento alza testa e voce in Serie B, incassando un successo pesantissimo contro il Venezia. Apre La Gumina, chiude Koutsoupias nel suo gol lampo in giallorosso: due prime volte in un pomeriggio da incorniciare per la Strega. “Sono contento per il gol” ha confessato il centrocampista greco.

