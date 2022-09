Energia: Orlando, ‘cig per aiutare imprese esiste già’

Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) – Una cig per affrontare anche l’emergenza dovuta al caro energia “esiste ed è frutto della riforma degli ammortizzatori sociali fatta con l’ultima legge bilancio. Se lo shock dovesse proseguire e se le condizioni divenissero più estreme, si tratta di capire se non si possano realizzare condizioni di maggior favore per le imprese, ma già oggi le imprese che hanno un situazione di difficoltà possono accedere ad alcuni strumenti”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, arrivando al forum Ambrosetti di Cernobbio.