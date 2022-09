Elezioni: Mastella, ‘reddito alle casalinghe o ai casalinghi’

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Un reddito per le casalinghe, anche per gli uomini casalinghi, per evitare la violenza nelle case”. Lo ha proposto Clemente Mastella in una intervista a Mezz’ora in più.

“Il mio è un partito a chilometro zero, sento l’affanno della gente, è la scuola della Dc di connessione con la gente”, ha detto il sindaco di Benevento che a proposito del Centro ha spiegato: “Calenda e Renzi non sono in sintonia, il giorno dopo finiranno per litigare. Dopo le elezioni nel centrosinistra si sarà un terremoto incredibile”.