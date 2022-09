Roma, 4 set (Adnkronos) – Impegno civico stenta a decollare? “Aspettiamo le elezioni, i sondaggi sono fatti per essere smentiti. Mancano 20 giorni alle elezioni. Sarebbe stato più semplice avere il diritto di tribuna, poteve chiedere un uninominale nel centro Italia, ma non sono candidato del Pd”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Mezz’ora in più.