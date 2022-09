Elezioni: Berlusconi, ‘se pensate che tutto vada bene il 25 andate al mare o votate Pd’

Roma, 4 set (Adnkronos) – “Se siete soddisfatti di come vanno le cose in Italia, se ritenete di pagare le tasse giuste, se i vostri stipendi sono adeguati, se la burocrazia non è un problema, se pensate che la giustizia funzioni, se vi sentite sicuri, se i collegamenti e le altre infrastrutture vi soddisfano, allora il 25 settembre potete anche stare a casa, andare al mare se è una bella giornata, o addirittura votare per il Partito democratico. Se invece come me pensate che tutte queste cose debbano cambiare radicalmente, che occorra una profonda inversione di rotta per far ripartire l’Italia, allora il 25 settembre dovete superare la pigrizia, la delusione per la politica, lo scoraggiamento, andare a votare, scegliendo naturalmente Forza Italia”. Lo ha detto Silvio Berlusconi in collegamento telefonico alla presentazione delle liste di Fi.