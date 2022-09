Calcio: Premier League, Manchester United-Arsenal 3-1

Manchester, 4 set. – (Adnkronos) – Termina 3-1 per il Manchester United il posticipo della sesta giornata di Premier League. I Red Devils conquistano i tre punti a Old Trafford contro l’Arsenal sbloccando le marcature con il nuovo acquisto Antony, in gol all’esordio al 35′. Dopo il pareggio dei Gunners con Saka al 60′, la squadra di ten Hag mette al sicuro il risultato grazie a una doppietta di Marcus Rashford al 66′ e al 75′. In classifica i Gunners restano primi con 15 punti, uno in più di Tottenham e Manchester City. Lo United, al 4° successo di fila, è quinto a quota 12.