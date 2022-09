(Adnkronos) – I giovani che appartengono all’area anarchica, il numero non è stato ancora fornito, saranno deferiti per il danneggiamento del banchetto allestito in strada per fare propaganda al partito Fratelli d’Italia. Sul caso la procura di Milano è pronta ad aprire un’inchiesta per ‘Attentato contro i diritti politici del cittadino’ punito dall’articolo 294 del codice penale.