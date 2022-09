Digitale, De Vincenti: “Capitale umano elemento chiave competitività imprese”

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “La ricerca conferma, anche con le testimonianze dirette provenienti dal mondo delle aziende, che il capitale umano è oggi l’elemento chiave della competitività delle imprese e della crescita dell’economia”. Ad affermarlo è il portavoce dell’iniziativa Claudio De Vincenti, Presidente di Aeroporti di Roma in occasione della presentazione a Cernobbio dello studio ‘Verso un New Deal delle Competenze in ambito agricolo e industriale’, elaborato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Philip Morris Italia.

“E’ questo il fattore decisivo – sia in termini di capacità dei singoli che di organizzazione del lavoro, sia a livello di impresa che di sistema economico e sociale – per tradurre gli stessi investimenti sul capitale fisico in innovazione e sviluppo reali. Sistema di istruzione, formazione continua e interazione pubblico-privato non sono solo socialmente meritori ma sono condizioni essenziali per la crescita”, sottolinea.