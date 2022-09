Calcio: Premier League, vittorie per Tottenham e Chelsea

Londra, 3 set. – (Adnkronos) – Il Tottenham di Antonio Conte vince il derby contro il Fulham per 2-1 e mantengono l’imbattibilità dopo sei giornate di Premier League con 4 vittorie e due pareggi che valgono il secondo posto in classifica a un punto dalla capolista Arsenal. Per gli Spurs in gol Hojbjerg al 40′ e Kane al 75, per gli ospiti rete della bandiera di Mitrovic all’83’. Stesso risultato per il Chelsea contro il West Ham: successo in rimonta con i gol di Chilwell al 76′ e Havertz all’88’ che replicano ad Antonio a segno al 62′.