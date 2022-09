Calcio: Italiano, ‘c’è rammarico perché potevamo vincere ma ci resta la prestazione’

Firenze, 3 set. – (Adnkronos) – “C’è rammarico perché trascinati dal pubblico dovevamo fare altri gol. Ci rimane la prestazione, ma per quanto visto potevamo anche vincere. Penso che alla lunga, continuando così, ci prenderemo soddisfazioni. Oggi i ragazzi hanno dato l’anima, non posso rimproverare nulla alla squadra. Con un pizzico di malizia in più, potevamo vincere”. L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano commenta così il pareggio per 1-1 contro la Juventus. “Oggi abbiamo sbagliato anche un rigore, sono dispiaciuto per Jovic perché poteva dargli morale, portando anche i tre punti a noi. I rigori si possono sbagliare, non fa nulla”, aggiunge il tecnico viola a Dazn.