Calcio: Bundesliga, Union Berlino-Bayern Monaco 1-1

Berlino, 3 set. – (Adnkronos) – Ancora uno stop per il Bayern Monaco, che viene fermato sul pareggio per 1-1 in trasferta dall’Union Berlino in un match della quinta giornata della Bundesliga. Succede tutto nel primo quarto d’ora di gioco: vantaggio di Becker al 12′ per la squadra di casa, pareggio ospite con Kimmich al 15′. Le due squadre, che dividevano la vetta prima di questa giornata, sono state superate da Borussia Dortmund e Friburgo. La squadra di Nagelsmann mercoledì sarà impegnata a San Siro contro l’Inter nella prima giornata del gruppo C di Champions League.