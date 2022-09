Università: welcome kit gratuito a Milano per oltre 20.000 studenti fuori sede

Milano, 2 set. (Adnkronos) – Un welcome kit universitario completamente gratuito per accogliere gli oltre 20.000 studenti fuori sede da tutta Italia e dal resto del mondo ospitati ogni anno dalla città di Milano. E’ questa l’idea nata dal team di University Network e dai suoi fondatori Leonardo D’Onofrio, Francesco Brocca e Luca Scoffone con lo scopo di aiutare migliaia di ragazzi e ragazze ad ambientarsi nel migliore dei modi nel capoluogo lombardo. Secondo un’indagine condotta dalla stessa community universitaria su un campione di oltre 10 mila studenti fuori sede a Milano, il 54% ha dichiarato di aver avuto difficoltà ad ambientarsi. Dopo la ricerca dell’alloggio, che per il 44% risulta essere l’aspetto più complicato, ciò che mette più in difficoltà i giovani è proprio l’ansia di fare nuove amicizie, il senso di smarrimento ed il bisogno di sentirsi accolti dalla città nella quale vivranno per pochi anni o per tutta la vita. All’interno del kit di benvenuto gli studenti troveranno sconti e agevolazioni da parte delle più importanti realtà che operano nei principali settori di interesse per gli studenti universitari: eventi, ristoranti, piscine, concerti, mobilità, sport e molto altro. Grazie a questo servizio gli studenti potranno avere tutti gli strumenti necessari per iniziare la vita accademica nel migliore dei modi. La distribuzione gratuita del kit avverrà a cura del team di University Network da lunedì 3 ottobre a venerdì 7 ottobre 2022 a partire dalle ore 15:00 presso un temporary store in Via Vigevano, nei pressi della Darsena, uno dei punti di ritrovo più frequentati dai giovani universitari.