Russia: Il Foglio, ‘non si discute di rispetto morte Maganov ma di cause morte’

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Non si sta discutendo del rispetto per la morte di Maganov ma delle cause della sua morte. La guerra che la Russia ha scatenato in Ucraina ci ha spesso portati a riflettere sulla cultura russa e sulla sua convivenza con la nostra cultura, in particolare per quel che riguarda il rispetto non soltanto della morte, ma anche della vita”. Così in uno stralcio della risposta che domani Il Foglio pubblicherà in replica all’ambasciata russa a Roma che ha criticato la vignetta di Makkox pubblicata sul quotidiano e riguardante la morte del presidente della Lukoil Ravil Maganov.