Elezioni: Meloni, ‘non leggo più giornali, Repubblica dica quello che vuole’

Cagliari 2 set. (Adnkronos) – “Un tentativo di generare il mostro che non ha precedenti. Non leggo più i giornali, vado avanti per la mia strada e Repubblica dica quello che vuole, vengo a parlare con voi, mi interessa il vostro giudizio. Voglio ringraziare gli italiani, perchè quello che dicono i dati e che neanche loro si fanno più filtrare il messaggio, lo hanno capito il gioco e vengono ad ascoltarlo direttamente il messaggio, poi possono condividerlo e non condividerlo, ma qui non ci sono dei mostri, qui ci sono persone libere e forse il problema è proprio quello”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un comizio a Cagliari.