Elezioni: +Europa domenica apre campagna a Roma, interviene Letta

Roma, 2 set. (Adnkronos) – Domenica 4 settembre a Roma, alle ore 10.30, presso l’hotel Palatino in via Cavour 213, +Europa apre ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre. Lo rende noto + Europa.

All’evento, dal titolo ‘Resta Libera’ partecipano Emma Bonino, Benedetto Della Vedova, Riccardo Magi, le candidate e i candidati di +Europa. Nel corso della mattinata sono previsti gli interventi di Carlo Cottarelli e del segretario Pd Enrico Letta.