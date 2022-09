Roma, 1 set. (Adnkronos) – “Mi limito a dire che io riconfermerei i ministri del Pd ma non mi metto a dare pagelle ai ministri tecnici. Questo è stato un ottimo governo ed è stato irresponsabile, un enorme errore da parte di Conte, Salvini e Berlusconi farlo cadere”. Così Enrico Letta a SkyTg24. “E’ improponibile passare da Draghi e Meloni, è un passo indietro per il nostro Paese e un rischio in più per l’economia”.